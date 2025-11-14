БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 01:37 мин.

Стартира делото срещу Марин Добрев, който уби 56-годишен мъж в парк "Свети Георги" в Добрич

от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Стартира делото срещу Марин Добрев, който уби 56-годишен мъж в парк "Свети Георги" в Добрич
Окръжният съд в Добрич даде ход на съдебното следствие по дело за убийство, опит за убийство и причиняване на телесна повреда. Производството е образувано по обвинителен акт срещу 33-годишния Марин Добрев от Добрич.

Мъжът е обвинен за това, че на 25 февруари 2024 година по хулигански подбуди, чрез използване на нож, причинил средна телесна повреда на жител на Добрич в района на паметник "Добротица".

Добрев е подсъдим и за убийството на 56-годишен мъж в парк "Свети Георги" на 7 март 2024 година, когото нападнал по идентичен с предходния случай начин.

На същата дата той се опитал умишлено да умъртви още един жител на града, близо до голям магазин, нанасяйки му прободна рана, за което му е повдигнато трето обвинение.

В днешното съдебно заседание съдът разпита четирима свидетели и прие заключенията на вещите лица по шест експертизи. Следващото заседание е насрочено за 7 януари 2026 година.

Припомняме, че Марин Добрев през годините е лекуван от психиатрично заболяване, има и принудителен престой в Държавната психиатрична болница "Карвуна".

Съдебно-психиатричната експертиза обаче показа, че той е разбирал какво върши и може да носи наказателна отговорност за постъпките си.

