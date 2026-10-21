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Стефано Сенси: Изкуствената настилка и дъждовното време ми харесват, топката ще върви по-бързо

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Спорт
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Футболистът на ЦСКА коментира двубоя с Нордселанд, физическото състояние на отбора и работата с Маркус Гиздол.

Стефано Сенси
Снимка: Startphoto.bg
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Звездата на ЦСКА Стефано Сенси е доволен, че мачът с Нордселанд ще се играе на изкуствена трева, тъй като на тази настилката топката се движи по-бързо.

„На мен ми харесва, защото топката ще бъде по-бърза. Дъждовното и по-студено време също предразполага да се играе добър мач. Разбира се трябва да внимаваме как контролираме топката, защото много бързо може да се смени притежението“, коментира Сенси на пресконференцията преди мача.

Италианският плеймейкър увери, че се чувства в отлична физическа форма и е готов да даде всичко от себе си на терена.

„Моята философия е, когато стъпя на терена да давам повече от 100% от себе си, да помогна на отбора, на моите съотборници, на треньора. Повече от готов съм. Физически сме добре, не само аз, Бруно и Макс също тичаха много срещу Монако. Ние сме в добро кондиционно състояние“, каза още Сенси.

Халфът се изказа ласкаво за новия треньор на отбора Маркус Гиздол.

„Харесва ми като треньор и като човек, харесва ми неговото мислене за играта, харесва ми, че той е много близо до футболистите. Времето е достатъчно, за да разберем какво той иска от нас. Всички футболисти следваме неговото разбиране за футбола на терена. Всеки мач под негово ръководство се подобряваме“, каза Сенси.

#Стефано Сенси

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