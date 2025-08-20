БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Стилияна Николова и Ева Брезалиева проведоха подиум тренировка преди световното първенство по художествена гимнастика

Спорт
Днес стартират квалификациите. БНТ ще предава финалите от петък до неделя!

стилияна николова ева брезалиева проведоха подиум тренировка световното първенство художествена гимнастика
Стилияна Николова и Ева Брезалиева проведоха подиум тренировка пред започващото днес световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (Бразилия).

Националките изиграха четирите си съчетания на официалния килим, където от 18:45 часа стартират квалификациите с обръч и с топка в тяхната група В. Надпреварата започва в 15:30 часа с поток А и ще продължи до около 03:00 часа утре сутринта. Първите осем на всеки уреди се класират за финалите.

Стилияна Николова е със стартов номер 19, а Ева Брезалиева с 21-и. И двете започват със съчетание с топка.

На шампионата България ще бъде представена и от ансамбъл жени в състав София Иванова, Рейчъл Стоянов, Алина Коломиец, Даная Атанасова и Емилия Обретенова.

Състезателки от рекордните 76 държави ще участват на световния шампионат в Рио де Жанейро.

Това е първото първенство на планетата, провеждано някога в Южна Америка, и едва второто домакинство от латиноамерикански град (първото беше Хавана (Куба) през 1971-а).

БНТ 1 и БНТ 3 ще предават пряко битките за отличията от петък до неделя.

БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Гледайте битките за отличията от петък до неделя по БНТ 1 и БНТ 3
#Световно първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро 2025 #Стилияна Николова #Ева Брезалиева

БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
БНТ ще излъчи световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 23 август по БНТ 3 Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 23 август по БНТ 3
Остават два дни до началото на световното първенство по художествена гимнастика Остават два дни до началото на световното първенство по художествена гимнастика
Мария Гигова в предаването "Зала на славата" Мария Гигова в предаването "Зала на славата"
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
Александър Тунчев, Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт" Александър Тунчев, Георги Илиев и Илиана Раева в "Арена спорт"
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Ще има ли среща между президентите на САЩ, Украйна и Русия?
Европа
Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика Д-р Благомир Здравков: Втора линейка при тежки инциденти е световна практика
У нас
Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен? Нарушители на пътя карали с над 200 км в час - какво отчита полицията в Сливен?
У нас
Мъгливо сутринта, слънчево следобед Мъгливо сутринта, слънчево следобед
У нас
Прокуратурата ще даде повече информация за убийството в Първомай
У нас
След трагичния случай в Несебър: Достатъчно ли са екипите и...
У нас
Пожарите в Португалия: Влошено е качеството на въздуха
По света
Белият дом с профил в ТикТок
По света
