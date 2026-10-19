Стоил Палев дебютира за новия си отбор с победа в италианската Серия А2

Отборът на Фано, в чиито редици от този сезон играе Стоил Палев победи тима на Джоя дел Коле с Владимир Гърков и Борис Начев в състава си в мач от италианската серия А2.

Фано записа домакински успех с 3:1 (25:11, 23:25, 25:15, 25:20). Палев започна като титуляр и беше на терена целия мач. Бившият играч на Левски се отчете с 3 точки. Другият българин в състава - Денис Карягин, отбеляза 14 точки.

Владимир Гърков, който миналия сезон прекара във Франция, стана втори по-резултатност за гостите с 8 точки (1 ас). Съотборникът му Феличе Сете завърши с 15 т.