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Столичният квартал „Захарна фабрика“ остава без топла вода от днес до 26 юни

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столичният квартал bdquoзахарна фабрикаldquo остава без топла вода юни

Столичният квартал „Захарна фабрика“ остава без топла вода от днес до 26 юни, съобщиха от „Топлофикация София“. Като причина се посочва изпълнението на ремонтна програма на дружеството.

През летния период ще бъдат извършени серия планови ремонти, рехабилитация на участъци от топлопреносната мрежа, диагностика на съоръжения и подмяна на амортизирана арматура. Целта е повишаване надеждността на топлоснабдяването и подготовка на системата за отоплителен сезон 2026/2027 г., отбелязват от дружеството.

За осигуряване на качествено и безопасно изпълнение на дейностите се налага временно спиране на топлоподаването към част от клиентите на дружеството и в други квартали на столицата, поясняват от компанията.

Без топла вода от 6 юли до 8 юли ще е целият квартал „Свобода“. От 13 юли до 17 юли без топлоподаване ще е част от ж.к. „Надежда“ - „Надежда 3“ - бл. 301-319, 333- 335, траф. до бл. 311, ул. „Хр. Силянов“ № 91, ул. „Кумановски бой“ №47 и № 59, „Надежда 4“ - бл. 423-443, 447-449, ОДЗ 90.

Целият квартал „Обеля 1“ ще е без топла вода от 20 до 24 юли, а „Обеля 2“ - от 27 до 31 юли.

#"Топлофикация София" #без топла вода

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