Стрелба в района на Белия дом (СНИМКИ)

Стрелба в района на Белия дом – мъж откри огън и беше смъртоносно прострелян от служителите на Сикрет Сървис.

Нападателят е 21-годишният Насиър Бест и е известен на органите на реда, имал е ментални проблеми. При инцидента е пострадал и случаен минувач, според американски медии състоянието му е тежко.

Мотивите за стрелбата се разследват. В момента на стрелбата президентът Доналд Тръмп е бил в Белия дом. По-късно той благодари на служителите на Сикрет Сървис за професионалните им действия.

