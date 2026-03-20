Студенокръвните животни, рибите, влечугите и безгръбначните по-трудно се адаптират към климатичните колебания

Изследване на австралийския университет „Мърдок“ показва, че студенокръвните или ектотермните животни - риби, влечуги и безгръбначни - имат ограничен капацитет да се адаптират физиологично към ежедневните температурни промени, предаде Синхуа.

Това представлява дългосрочна заплаха, тъй като изменението на климата увеличава амплитудата на температурните колебания.

„Анализирахме метаболитната, двигателната, сърдечно-съдовата и ензимната активност при широк спектър от ектотерми и очаквахме да видим признаци, че тези животни регулират физиологията си, за да станат по-малко чувствителни към колебанията на околната среда. Вместо това открихме обратното“, обяснява Даниел Гомес Исаза от Института „Хари Бътлър“, който ръководи проучването.

Екипът комбинира данни от 26 предишни изследвания, сравняващи представянето на видовете при постоянни и променливи температури, като резултатите са публикувани в списание Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Съавторът Еси Роджърс отбелязва, че с увеличаването на температурната променливост животните вероятно ще трябва да разчитат на различни поведенчески стратегии като това да търсят повече сянка или по-хладни микроместообитания, или на дългосрочна генетична адаптация, за да оцелеят.