Наводнение в София: Част от трамваите не се движат,...
Чете се за: 03:10 мин.

СУ домакин на форум за това как AI и данните оформят утрешния свят

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Софийски университет
Снимка: БТА
Институтът GATE към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е домакин на форум, посветен на изкуствения интелект и данните като двигатели на иновациите и устойчивото развитие. Тази година акцентът пада върху новото европейско законодателство за AI. Участниците обсъждат как правилата ще влияят на технологиите, бизнеса и стартиращите компании в Европа, както и какво следва по пътя от регулации към реални решения.

На форума се разглежда и как компаниите могат да работят по-ефективно с публичните институции, за да развиват нови технологии и услуги.

За младите хора форумът означава възможност да се подготвят за дигиталната индустрия, защото вече около ¼ от европейските работни места се взимат решения чрез алгоритми или AI, което променя характера на професиите и изисква нови умения.

