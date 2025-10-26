Свети Димитър идва на бял кон — зимата започва!

На 26 октомври празнуваме Димитровден — денят, в който според легендите Св. Димитър пристига на бял кон и „донесва“ зимата. Казват, че от бялата му брада падат първите снежинки. Ако се вгледаш в небето в полунощ, може би ще видиш как се „отваря“ и зимата наднича.

В миналото хората наричали този ден още Митровден или Разпус, защото тогава приключвала работата на сезонните помощници — овчари, говедари и ратаи. На тях им давали не само заплащане, но и дрехи и цървули за студените месеци. След това започвало наемането за следващата година.

По поверие първият гост, който влезе в дома, решава каква ще е следващата година — ако е добър човек, ще има здраве, късмет и изобилие. Ако в нощта има пълнолуние, кошерите ще са пълни с мед, а пчелите — много работливи.

А най-смелите вярват, че в тази нощ небето показва къде има заровени съкровища — те „светват“ със синкав пламък!

В народните легенди Св. Димитър е брат на Архангел Михаил — пазител на душите.

В истинската история Свети Димитър е живял през III век в Солун. Бил управител на града, но открито защитавал християнската вяра. Заради това бил хвърлен в тъмница и убит на 26 октомври 306 г. След смъртта си става покровител на Солун и символ на смелост.

Днес Димитровден бележи началото на зимата, носи народни легенди, аромата на печени тикви — и малко вълшебство в студения въздух.