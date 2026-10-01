Светлин Ненов е назначен за зам.-кмет на София по дигитализация и иновации

Кметът на София Васил Терзиев назначава Светлин Ненов за заместник-кмет по направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. Той поема ресора от Иван Гойчев.

От общината съобщиха, че Гойчев остава в екипа на Терзиев като съветник и ще продължи работата по новия сайт на Столичната община.

Светлин Ненов заема длъжността в момент, в който дигиталната трансформация на СО преминава към следващ етап - ускорено изпълнение на подготвените проекти, автоматизация на повече процеси и развитие на дигиталните услуги за гражданите, уверяват от "Московска" 33.

Сред основните задачи на Ненов ще бъде и следващият етап в развитието на Call Sofia. След техническото обновяване на платформата следващата задача е подобряването на процесите зад нея - сигналите да стигат по-бързо до правилното звено, да се намали прехвърлянето между различни структури и да се съкрати времето от подаването на сигнал до реалното решаване на проблема.