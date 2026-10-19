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Световна премиера на нова опера, написана от носителя на "Оскар" Никола Пиовани, ще бъде представена във Флоренция

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световна премиера нова опера написана носителя оскар никола пиовани представена флоренция
Снимка: илюстративна
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Италианският бестселър "Романцо криминале" на писателя Джанкарло Де Каталдо ще бъде представен за първи път като опера в петък, 23 октомври, във Флоренция, предаде АПА.

Световната премиера ще се състои в театър "Маджо музикале Фиорентино". Музиката е написана от композитора Никола Пиовани, носител на награда "Оскар", а постановката е режисирана от Масимо Пополицио. Операта ще бъде излъчена по италианския обществен телевизионен канал RAI 3 същата вечер.

Творбата разказва за възхода и падението на "Банда дела Маляна" – престъпна организация, действала в Рим и свързвана с поредица от тежки престъпления. Романът е публикуван през 2002 г. и вече е адаптиран за киното и телевизията. През 2005 г. излиза филмът на режисьора Микеле Плачидо, а по-късно историята е пресъздадена и в телевизионен сериал на Стефано Солима.

С операта сюжетът получава нова художествена интерпретация. Директорът на флорентинския оперен театър Карло Фуортес смята, че проектът е възможност съвременна история да достигне до широка публика. Макар действието да е тясно свързано с Рим, темите за властта, предателството и насилието имат универсално значение, отбелязва той. Авторът на романа Джанкарло Де Каталдо е написал и либретото на операта, а Никола Пиовани ще дирижира оркестъра.

Пиовани определя работата по операта като предизвикателство, но и като възможност за творческо развитие. Според него музикалният театър е една от най-значимите художествени форми, създадени през вековете, благодарение на съчетанието между поезия, пеене, сценично действие и оркестрова музика, а сътрудничеството с Де Каталдо и Пополицио го е убедило да се заеме с проекта.

За Де Каталдо превръщането на романа в опера също е специално събитие. Писателят разказва, че едва през последните години е започнал да се занимава по-активно с музикален театър и че адаптацията на книгата му за оперната сцена е сбъдване на негова мечта.

Театърът "Маджо музикале Фиорентино", известен с интереса си към нови художествени форми и творчески сътрудничества, предоставя сцена за проекта, който пренася историята на една от най-известните престъпни организации в Италия в света на операта, отбелязва още АПА.

# Флоренция #опера

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