Световна премиера на нова опера, написана от носителя на "Оскар" Никола Пиовани, ще бъде представена във Флоренция

Италианският бестселър "Романцо криминале" на писателя Джанкарло Де Каталдо ще бъде представен за първи път като опера в петък, 23 октомври, във Флоренция, предаде АПА.

Световната премиера ще се състои в театър "Маджо музикале Фиорентино". Музиката е написана от композитора Никола Пиовани, носител на награда "Оскар", а постановката е режисирана от Масимо Пополицио. Операта ще бъде излъчена по италианския обществен телевизионен канал RAI 3 същата вечер.

Творбата разказва за възхода и падението на "Банда дела Маляна" – престъпна организация, действала в Рим и свързвана с поредица от тежки престъпления. Романът е публикуван през 2002 г. и вече е адаптиран за киното и телевизията. През 2005 г. излиза филмът на режисьора Микеле Плачидо, а по-късно историята е пресъздадена и в телевизионен сериал на Стефано Солима.

С операта сюжетът получава нова художествена интерпретация. Директорът на флорентинския оперен театър Карло Фуортес смята, че проектът е възможност съвременна история да достигне до широка публика. Макар действието да е тясно свързано с Рим, темите за властта, предателството и насилието имат универсално значение, отбелязва той. Авторът на романа Джанкарло Де Каталдо е написал и либретото на операта, а Никола Пиовани ще дирижира оркестъра.

Пиовани определя работата по операта като предизвикателство, но и като възможност за творческо развитие. Според него музикалният театър е една от най-значимите художествени форми, създадени през вековете, благодарение на съчетанието между поезия, пеене, сценично действие и оркестрова музика, а сътрудничеството с Де Каталдо и Пополицио го е убедило да се заеме с проекта.

За Де Каталдо превръщането на романа в опера също е специално събитие. Писателят разказва, че едва през последните години е започнал да се занимава по-активно с музикален театър и че адаптацията на книгата му за оперната сцена е сбъдване на негова мечта.

Театърът "Маджо музикале Фиорентино", известен с интереса си към нови художествени форми и творчески сътрудничества, предоставя сцена за проекта, който пренася историята на една от най-известните престъпни организации в Италия в света на операта, отбелязва още АПА.