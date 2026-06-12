Световната здравна организация предупреди за опасностите от горещините през лятото

Повече от 200 000 души в Европа са починали от причини, свързани с горещините през последните четири години, като повечето от случаите са били предотвратими, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на съобщение на Регионалната служба за Европа на Световната здравна организация.

От организацията предупреждават, че очакваните по-високи от средните температури през летния сезон представляват сериозна опасност за здравето, като могат да доведат до изтощение от жега и животозастрашаващ топлинен удар.

Регионалният директор на Световната здравна организация за Европа Ханс Клуге посочи, че климатичните промени вече представляват „ясна заплаха“, а екстремните горещини са се превърнали в повтаряща се криза, която засяга здравните системи и инфраструктурата.

Според експертите сред основните мерки за предпазване са избягване на излагане на слънце в най-горещите часове на деня, престой в прохладни помещения, прием на достатъчно течности и носене на леки и светли дрехи.

От организацията подчертават също необходимостта от редовна грижа за възрастни хора, хора с хронични заболявания и самотно живеещи лица, които са особено уязвими при високи температури.

Снимки: БТА

Работещите на открито и в тежки условия са сред най-застрашените групи, когато нямат възможност за гъвкаво работно време или почивки в най-горещите части на деня.

Същевременно метеоролози предупреждават и за формирането на климатичния феномен Ел Ниньо в Тихия океан, който може да засили екстремните метеорологични явления по света, пише още Асошиейтед прес.