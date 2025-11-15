БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
5
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
20:31, 15.11.2025 (обновена)
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
19:15, 15.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
14:03, 15.11.2025
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
10:42, 15.11.2025
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
10:30, 15.11.2025
Чете се за: 04:05 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Футбол
Български футбол
Национални отбори
Спорт
Световни квалификации: Турция – България (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
A+
A-
19:53, 15.11.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Мачът в Бурса завърши 2:0 за домакините.
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto.bg.
Сподели
Копирано в клипборда
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
4
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
5
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
6
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
Реклама
Най-четени
1
Честит юбилей на Мария Петрова
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...
Реклама
Още от: Футбол
Бразилия се наложи над Сенегал в контрола
Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата
21:15, 15.11.2025
Чете се за: 02:32 мин.
Георги Русев: Головете ни липсват, а те дават точки
21:09, 15.11.2025
Чете се за: 01:30 мин.
Християн Петров: Опитваме се да потушим напрежението, но няма резултати
21:02, 15.11.2025
Чете се за: 01:12 мин.
Испания постигна рутинен успех в гостуването си на Грузия
20:56, 15.11.2025
Чете се за: 01:25 мин.
Александър Димитров: Много ми хареса характера на отбора, набираме смелост
20:55, 15.11.2025
Чете се за: 01:22 мин.
Реклама
Водещи новини
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
21:15, 15.11.2025 (обновена)
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
19:04, 15.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
18:19, 15.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
20:53, 15.11.2025
Чете се за: 05:45 мин.
Национални отбори
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
18:01, 15.11.2025 (обновена)
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът...
19:02, 15.11.2025 (обновена)
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
11:22, 15.11.2025
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
17:47, 15.11.2025 (обновена)
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ