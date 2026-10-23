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Световният шампион Симеон Наковски вдъхнови млади боксьори в Плевен: Успехът изисква жертви

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Спорт
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12-кратният шампион на България по кикбокс се завърна в залата на своя треньор Александър Владимиров, за да сподели ценни уроци за дисциплината, лишенията и пътя към върха

Световният шампион Симеон Наковски вдъхнови млади боксьори в Плевен: Успехът изисква жертви
Снимка: БТА
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Световният шампион по кикбокс на World Kickboxing Nations (WKN) в категория до 62,5 килограма Симеон Наковски се срещна с млади боксьори в Плевен, за да сподели своя опит и да ги мотивира да преследват мечтите си въпреки трудностите. Българският състезател гостува в града по покана на президента и главен треньор на боксов клуб "Мизия 80“ Александър Владимиров, под чието ръководство е преминала част от спортната му кариера.

"За да вземеш едно, трябва да дадеш друго. Няма как да ядеш, да пиеш, да отидеш на състезание и да станеш първи. Трябва да жертваш нещо, за да вземеш друго“, заяви Наковски пред младите състезатели, подчертавайки, че зад всеки голям успех стоят години на упорит труд, дисциплина и лични лишения.

По време на посещението си световният шампион провежда срещи с възпитаници на боксов клуб „Мизия 80“ и Спортно училище „Георги Бенковски“. Основната цел е младите таланти да получат ценни съвети от състезател, преминал през трудностите на професионалния спорт, и да разберат какво е необходимо, за да достигнат най-високото ниво.

"Искаме децата да могат да се докоснат до шампиона, да почерпят шампионски дух и да подишат неговия въздух“, обясни пред БТА Александър Владимиров, който също е световен шампион.

Наковски разказа и за собственото си развитие в бойните спортове. Първоначално започва да тренира кикбокс, след което преминава към бокса под ръководството на Владимиров. През годините печели медали от държавните първенства по бокс за мъже и достига до впечатляващите 12 национални титли по кикбокс.

Шампионът призна, че като дете е бил с буен характер и именно спортната зала се е оказала мястото, което му е помогнало да насочи енергията си в правилната посока. Завръщането му в Плевен има и силно емоционално значение, тъй като според него човек никога не бива да забравя откъде е тръгнал.

Специално внимание в разговора с младите боксьори Наковски отдели на психическата устойчивост. Той ги призова да не се отказват при първите неуспехи и да бъдат подготвени за трудностите, които неизбежно съпътстват състезателния спорт. Според него едно от най-сериозните изпитания е свалянето на килограми преди състезания, когато спортистите трябва да проявят изключителна воля и самоконтрол.

"Всичко е в главата“, подчерта световният шампион, като посочи, че правилната психическа нагласа е от решаващо значение за представянето на ринга. Той използва и образното сравнение, че "гладното куче хапе“, за да обясни колко силна може да бъде мотивацията на един състезател, устремен към победата.

Наковски отправи и друг важен съвет към младите таланти – да се вслушват в наставленията на своите треньори, дори когато поставените задачи им изглеждат непосилни. По думите му постоянството рано или късно дава резултат, независимо дали успехът ще дойде от първия, втория или четвъртия опит.

Световният шампион не пропусна да изрази благодарността си към Александър Владимиров, който е изиграл важна роля в изграждането му като състезател. Наковски подчерта, че именно неговият треньор му е помогнал да изгради стила си на ринга, към който продължава да се придържа и днес. Двамата са запазили и близките си приятелски отношения.

Що се отнася до предстоящите му спортни ангажименти, Наковски разкри, че през ноември ще участва в тренировъчен лагер във Варна, след което планира почивка до края на годината. През 2027 година той очаква сериозни професионални двубои, като основната му цел е да спечели нова шампионска титла.

Междувременно боксов клуб "Мизия 80“ продължава подготовката си за следващото голямо предизвикателство. Александър Владимиров съобщи, че от 27 октомври до 1 ноември осем състезатели на клуба ще участват във втория кръг на Държавното лично-отборно първенство за ученици на възраст между 12 и 14 години в Кюстендил.

В състава ще бъдат включени и двама шампиони, а амбицията на плевенския клуб е да завърши сред първите пет отбора в крайното класиране. В индивидуалната надпревара треньорският щаб се надява шестима от осемте боксьори да намерят място сред медалистите.

Предстоящото състезание ще бъде важен показател за развитието на младите таланти и ще даде възможност на треньорите да оценят напредъка им, както и слабостите, върху които трябва да продължат да работят.

Плевенският клуб вече има сериозен повод за гордост през този месец, след като девойките на "Мизия 80“ завоюваха второто място в отборното класиране на Държавното лично-отборно първенство в Ботевград.

#Симеон Наковски

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