Световно първенство: Белгия - Сенегал (ГАЛЕРИЯ)

Отборът на Белгия елиминира Сенегал с 3:2 след продължения в поредния интересен сблъсък от 1/16-финалите на световното първенство. Мачът в Сиатъл беше един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-ата минута африканците водеха с 2:0 след голове на Хабиб Диара (25’) и Исмаила Сар (51’) и изглеждаха сигурни за следващия кръг. Тогава обаче европейците изравниха чрез Ромелу Лукаку (86’) и Юри Тилеманс (89’). Последваха продължения, като в петата добавена минута на второто от тях Тилеманс донесе победата на своите от дузпа