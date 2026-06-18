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Световно първенство: Швейцария - Босна и Херцеговина (ГАЛЕРИЯ)
от
БНТ
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23:47, 18.06.2026
Спорт
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Снимка: БТА
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Снимки: AP Photo
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Копирано в клипборда
#Национален отбор на Босна и Херцеговина по футбол
#Национален отбор на Швейцария по футбол
#Мондиал 2026
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