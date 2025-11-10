Таня Гатева: Искам във всеки следващ мач отборът да развива своя потенциал

Таня Гатева иска българският национален отбор да показва и развива своя потенциал във всеки следващ мач от първия етап в квалификациите за Евробаскет 2027 във Финландия, Швеция, Белгия и Литва. Селекционерът на българките смята, че са преодолими и трите тима, с които ще срещнат в група Е – Азербайджан, Черна гора и Украйна. „Лъвиците“ ще открият участието си в пресявките на 12 ноември (сряда), когато е спорят с азербайджанките от 13:00 часа в Баку.

Гатева сподели своите очаквания за предстоящите срещи на представителния ни тим пред официалния сайт на Българската федерация по баскетбол.

- Наскоро казахте, че тимът носи във вените си борбен дух и характер. Това ли е част от рецептата за класиране на европейско първенство?

- Да, това е един от най-важните елементи. Във всеки отбор има тактика, има стратегия, но без характер и борбеност няма как да се постигне нещо голямо. Нашите момичета показват желание, готовност да се жертват една за друга и това е основата, върху която градим. Разбира се, предстои още работа, но духът е там и това ми дава увереност.

- Обявихте състава за първия игрови прозорец от евроквалификациите. Това ли е оптималният състав и всички ли са здрави?

- Това е съставът, който според нас е най-подготвен в момента. Има още няколко момичета, които могат да попаднат, но в този прозорец това е моето решение. Здрави са всички, има болежки, но медицинският щаб работи усилено, за да ги отстрани.

- Какво е мнението ви за съперниците в групата и преодолима ли е тя?

- Няма да подценим нито един отбор в групата. Смятам, че всички съперници са преодолими. Всичко зависи от нас. Искам нашият отбор във всеки следващ мач да показва и развива своя потенциал.

- Какво бихте казали на феновете, за да дойдат и да ви подкрепят в домакинството срещу Черна гора на 18 ноември в Ботевград?

- Искам да поканя всички фенове, клубове и баскетболни деятели да застанат до нас на трибуните и да усетят атмосферата. Вашата енергия дава още по-голяма сила на момичетата. Нека заедно направим Ботевград трудна крепост за всеки съперник!