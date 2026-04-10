Търговски съд в САЩ гледа глобалните 10-процентни мита на вноса, наложени от Тръмп

Търговски съд в САЩ ще разгледа днес законността на въведеното от администрацията на президента Доналд Тръмп 10-процентни глобални мита върху вноса, оспорвано от редица щати и малки предприятия.

Делото е заведено от група от 24 щата, предимно с управление на Демократическата партия, както и от две малки компании, които настояват съдът да блокира митата, влезли в сила на 24 февруари. Тричленен състав на Съда за международна търговия в Ню Йорк ще изслуша аргументите по случая.

Според ищците новите мерки заобикалят решение на Върховния съд на САЩ, с което бяха отменени значителна част от предишните мита, наложени от Тръмп.

Митата са ключов елемент от търговската политика на Тръмп по време на втория му мандат, като той твърди, че разполага с широки правомощия да ги въвежда без одобрение от Конгреса. От администрацията посочват, че мярката е законен отговор на хроничния търговски дефицит на САЩ.

Новите ставки са въведени на основание раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г., който позволява налагане на мита до 15 на сто за период до 150 дни при „големи и сериозни дефицити в платежния баланс“ или за предотвратяване на обезценяване на долара.

Щатите и компаниите обаче твърдят, че тази разпоредба е предназначена за краткосрочни извънредни ситуации и не може да се прилага към обичайни търговски дефицити. Според тях случаят не отговаря на законовата дефиниция за проблеми с платежния баланс.

Тръмп обяви новите мита на 20 февруари – в същия ден, в който Върховният съд ограничи правомощията му да налага мита по Закона за международните извънредни икономически правомощия (IEEPA), като постанови, че той не му дава такива широки правомощия.

До момента нито един американски президент не е използвал нито Закона за международните извънредни икономически правомощия, нито раздел 122 от Закона за търговията от 1974 г. за налагане на мита. Делата не засягат други мита на администрацията на Тръмп, въведени по традиционни законови механизми, включително тези върху вноса на стомана, алуминий и мед.