Министерството на финансите ще публикува списък с...
Тази година българска делегация няма да пътува за Благодатния огън от Йерусалим

Източник: БТА
Чете се за: 01:12 мин.
Снимка: БТА/Архив
По решение на Светия Синод тази година няма да има българска делегация, която да вземе Благодатния огън от Йерусалим, поради обстоятелствата в Близкия изток и невъзможността да се пътува. Това съобщи старозагорският митрополит Киприан, който е и официален говорител на Светия синод на Българската православна църква.

Той изрази съжаление за това, но посочи, че въпреки това във всяка епархия има места, в които се съхранява Благодатният огън от миналата година.

"В Старозагорска епархия той се пази в Казанлъшкия манастир "Св. Богородица" и в манастира "Св. Петка" в Чирпан", откъдето ще бъде пренесен и в епархийския център в Стара Загора и във всички храмове", каза архиереят.

Напомни, че най-важна е вярата, тя е упованието на всички християни.

"Нека да имаме търпението, смирението и мъдростта да приемем всичко като доказателство за неговото Възкресение, защото той винаги ще ни дава тази истина".

