Тази вечер небето обещава шоу – пикът на метеорния поток Ориониди!

Ако погледнете нагоре след полунощ, може да видите десетки падащи звезди, които ще прорязват тъмното небе с блясък и скорост. Орионидите са едни от най-ярките и красиви метеорни потоци в годината. Те идват от праховите следи на легендарната Халеева комета, която обикаля около Слънцето веднъж на 76 години.

Всеки октомври Земята минава през този космически прашен път и малките частици навлизат в атмосферата ни със скорост над 60 километра в секунда – затова свeтят толкова силно. Някои оставят дълги следи, други избухват като огнени топки, а най-търпеливите наблюдатели могат да ги видят дори с невъоръжено око. Не е нужно да търсите точно съзвездието Орион – метеорите ще се виждат навсякъде по небето. Най-добре е се виждат извън града, но и на места далеч от светлини също могат да се видят добре. Орионидите ще властват тази нощ – не пропускайте да си пожелаете нещо!