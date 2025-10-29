БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия...
Чете се за: 00:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тейлър Фриц продължава към третия кръг в Париж

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Американецът излезе на печелившата страна срещу австралиец на турнира във френската столица.

тейлър фриц продължава третия кръг париж
Снимка: БТА
Слушай новината

Тейлър Фриц се пребори за място в третия кръг на ATP Мастърс 1000 в Париж. Американецът пречупи Александър Вукич със 7:6(4), 6:2 в мач от втория кръг.

Така четвъртият поставен в схемата съхрани шансове и за участие на Финалния турнир на ATP в Торино. Представителят на САЩ направи 12 аса и 10 уинъра от форхенд срещу австралиеца. За него това бе 52 победа през сезона.

"Беше труден мач. Мисля, че той сервираше наистина добре в първия сет. Погледнах процента след сета. Бях любопитен. Беше 72 процента. Има страхотен първи сервис. Така че, направих добре, че просто продължих да задържам сервиса си и изиграх добър тайбрек, а след това намерих пробивите във втория сет", каза финалистът от US Open през 2024 г.

На осминафиналите Фриц очаква победителя от мача между 13-ия поставен Александър Бублик и французина Корентен Муте.

Руският тенисист Андрей Рубльов достигна третия кръг на турнира след победа над американеца Лърнър Тиен с 6:4, 6:4 за 1 час и 21 минути.

Следващият съперник на руснака в Париж ще бъде друг американец, Бен Шелтън.

По-рано британецът Камерън Нори поднесе изненадата с победа срещу водача в схемата и в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) с 4:6, 6:3, 6:4.

Свързани статии:

Сензация в Париж: Нори отстрани световния №1 Алкарас
Сензация в Париж: Нори отстрани световния №1 Алкарас
Испанецът бе елиминиран още в първия си мач на Мастърса във...
Чете се за: 01:45 мин.
#тенис турнир в париж 2025 #Александър Вукич #Тейлър Фриц

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
1
Станимир Хасърджиев: Не съм докосвал момчето и ще го докажа
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
2
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис отрича участие в скандала с насилие над младеж
3
Делото срещу Хасърджиев: Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис...
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в природата?
4
По следите на кафявите мечки: Свръхпопулация или нарушен баланс в...
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси
5
България и "Райнметал" подписаха договор за изграждане на...
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев
6
Съдът остави в ареста Станимир Хасърджиев

Най-четени

Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
1
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
2
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
5
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са автобуси
6
Наводнение в София: Част от трамваите не се движат, пуснати са...

Още от: ATP

Сензация в Париж: Нори отстрани световния №1 Алкарас
Сензация в Париж: Нори отстрани световния №1 Алкарас
Никола Маю изигра последния си двубой рамо до рамо с Григор Димитров Никола Маю изигра последния си двубой рамо до рамо с Григор Димитров
Чете се за: 02:22 мин.
Даниил Медведев ще бъде съперникът на Григор Димитров във втория кръг в Париж Даниил Медведев ще бъде съперникът на Григор Димитров във втория кръг в Париж
Чете се за: 01:52 мин.
Братовчедски дуел във втория кръг на Мастърс турнира в Париж Братовчедски дуел във втория кръг на Мастърс турнира в Париж
Чете се за: 02:40 мин.
Синер и Алкарас в битка за първото място в Париж Синер и Алкарас в битка за първото място в Париж
Чете се за: 02:15 мин.
Григор Димитров: Хубаво е, че се върнах Григор Димитров: Хубаво е, че се върнах
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде оставка като председател на НС
"Оттеглям се, за мен беше чест": Наталия Киселова подаде...
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Д-р Николай Брънзалов предупреди, че здравната каса ще завърши годината с дефицит Д-р Николай Брънзалов предупреди, че здравната каса ще завърши годината с дефицит
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване НА ЖИВО: Депутатите да обсъдят на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
"Тотална гавра": Младите лекари не вярват в обещанията на властта за по-високи заплати "Тотална гавра": Младите лекари не вярват в обещанията на властта за по-високи заплати
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Потвърден случай на антракс в село Славяново, започват спешни мерки
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
50 загинали, сред които 22 деца, при новите израелски удари в Газа
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Толкамери на "лов" за претоварени тирове - колко са...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Турция отбелязва националния си празник - Деня на републиката
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ