Тейлър Фриц продължава към третия кръг в Париж

Тейлър Фриц се пребори за място в третия кръг на ATP Мастърс 1000 в Париж. Американецът пречупи Александър Вукич със 7:6(4), 6:2 в мач от втория кръг.

Така четвъртият поставен в схемата съхрани шансове и за участие на Финалния турнир на ATP в Торино. Представителят на САЩ направи 12 аса и 10 уинъра от форхенд срещу австралиеца. За него това бе 52 победа през сезона.

"Беше труден мач. Мисля, че той сервираше наистина добре в първия сет. Погледнах процента след сета. Бях любопитен. Беше 72 процента. Има страхотен първи сервис. Така че, направих добре, че просто продължих да задържам сервиса си и изиграх добър тайбрек, а след това намерих пробивите във втория сет", каза финалистът от US Open през 2024 г.

На осминафиналите Фриц очаква победителя от мача между 13-ия поставен Александър Бублик и французина Корентен Муте.

Руският тенисист Андрей Рубльов достигна третия кръг на турнира след победа над американеца Лърнър Тиен с 6:4, 6:4 за 1 час и 21 минути.

Следващият съперник на руснака в Париж ще бъде друг американец, Бен Шелтън.

По-рано британецът Камерън Нори поднесе изненадата с победа срещу водача в схемата и в световната ранглиста Карлос Алкарас (Испания) с 4:6, 6:3, 6:4.