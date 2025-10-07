Тейлър Суифт чупи рекорди с новия си албум „The Life of a Showgirl“

Най-новият албум на Тейлър Суифт – The Life of a Showgirl, вече стана най-продаваният албум на 2025 година във Великобритания само за първата си седмица. От петък насам са продадени 304 000 копия, което е повече от първоначалните продажби на последните ѝ два албума – The Tortured Poets Department (270 000) и Midnights (204 000).

Само за три дни Тейлър постига най-големите първоседмични продажби в Обединеното кралство от 2017 г., когато Ед Шийрън постави рекорд с

албума си Divide (672 000 копия).

Албумът ѝ е на път да стане най-продаваният за цялата 2025 година. В момента това звание държи Сабрина Карпентър, която също участва в заглавната песен на The Life of a Showgirl. Нейният албум Short N’ Sweet е продал 444 000 копия от началото на годината.

Тейлър отново доказва, че е кралицата на поп музиката — и този път с истински шоу блясък!