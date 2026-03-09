Тенис легендите сестри Уилямс пред завръщане на корта с поглед към Олимпийските игри в Лос Анджелис

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Според бившата британска тенисистка Наоми Броуди планът може да включва участие на двойки

Снимка: AP Photo
Слушай новината

Легендата на световния тенис Серина Уилямс може да се завърне на корта, а една от възможните цели пред американката е участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

44-годишната носителка на 23 титли от Големия шлем беше включена отново в програмата за допинг контрол в края на 2025 година и според различни информации вече тренира усилено с мисъл за завръщане в тура, съобщава изданието tennis365.com.

Появиха се предположения, че Серина Уилямс може да играе на двойки заедно със сестра си Винъс Уилямс като част от плановете си за завръщане. Бившата британска тенисистка Наоми Броуди смята, че зад подобна идея може да стои и по-дългосрочна цел.

"Мисля, че идеята е да играят на двойки на Олимпийските игри в Лос Анджелис“, заяви Броуди пред Sky Sports.

Сестрите Уилямс са сред най-успешните тандеми в историята на женския тенис, като заедно имат 14 титли от Големия шлем на двойки.

"Представете си да спечелят олимпийско злато и това да бъде тяхното сбогуване със спорта. Това би бил приказен край“, добави 36-годишната британка, като отбеляза, че ако това е планът, завръщането на Серина идва сравнително рано, тъй като Олимпиадата в Лос Анджелис е след около две години.

