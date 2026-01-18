Тервел Замфиров: Невероятен ден за България

Тервел Замфиров беше изключително щастлив след историческия си триумф в паралелния гигантски слалом от Световната купа пред родна публика в Банско.

Замфиров победи във финала австриеца Фабиан Обман, а в малкия финал другият българин Радослав Янков се справи с германеца Яник Ангененд. Така за пръв път двама българи се качиха едновременно на подиума в старт от Световната купа.

„Благодаря за поздравленията. Условията в Банско също бяха чудесни. Трябва да отдадем заслуженото и на публиката. Двама българи на подиума, което се случва за първи път в историята, така че невероятен ден за нашата страна", сподели Замфиров.

„Когато чуя шума от публиката на финала, това ми дава сили и се чувствам супер мотивиран. В главата ми беше само мисълта да завърша първи - просто пълна газ", каза още световният шампион в паралелния слалом.