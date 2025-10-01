Тест на сирените и BG-ALERT днес

В сряда, 1 октомври, точно в 11:00 ч., ще чуете сирените за тревога и край на тревога в редица градове, включително София, Пловдив, Варна, Бургас и около АЕЦ „Козлодуй“. Това е само тест на Националната система за ранно предупреждение.

Освен звука, системата BG-ALERT ще изпрати и тестово съобщение до всички мобилни телефони в страната – на български и английски. За да го получите, трябва в настройките на телефона ви да е активиран каналът „Тестови сигнали“.

Такива проверки се правят два пъти в годината – в началото на април и октомври – за да се провери техниката и за да свикват хората с различните сигнали.



