БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял...
Чете се за: 00:45 мин.
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на...
Чете се за: 01:40 мин.
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два...
Чете се за: 00:50 мин.
Тестват Националната система за ранно предупреждение и...
Чете се за: 00:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Тест на сирените и BG-ALERT днес

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Деца
Запази
системата alert предупреди забелязания едър хищник шумен
Слушай новината

В сряда, 1 октомври, точно в 11:00 ч., ще чуете сирените за тревога и край на тревога в редица градове, включително София, Пловдив, Варна, Бургас и около АЕЦ „Козлодуй“. Това е само тест на Националната система за ранно предупреждение.

Освен звука, системата BG-ALERT ще изпрати и тестово съобщение до всички мобилни телефони в страната – на български и английски. За да го получите, трябва в настройките на телефона ви да е активиран каналът „Тестови сигнали“.

Такива проверки се правят два пъти в годината – в началото на април и октомври – за да се провери техниката и за да свикват хората с различните сигнали.


Последвайте ни

ТОП 24

Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски" по посрещането на сребърните медалисти (СТУДИО)
1
Тържествената церемония на площад "Св. Александър Невски"...
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
2
69 са вече жертвите на земетресението във Филипините
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
3
Оставиха в ареста двамата мъже, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна администрация"
4
Бойко Борисов предлага незабавно да се закрие ИА "Автомобилна...
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по волейбол
5
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в "Слънчев бряг"
6
Изписаха от болницата 4-годишния Мартин, прегазен от АТВ в...

Най-четени

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
4
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
5
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
6
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...

Още от: У нас

79-ти сезон на Варненската Държавна опера
79-ти сезон на Варненската Държавна опера
България почита Георги Калоянчев със специална пощенска марка България почита Георги Калоянчев със специална пощенска марка
Чете се за: 00:35 мин.
България е на 6-то място в Европа по затлъстяване България е на 6-то място в Европа по затлъстяване
Чете се за: 00:32 мин.
Утринната гимнастика се завръща в благоевградските училища Утринната гимнастика се завръща в благоевградските училища
Чете се за: 00:22 мин.
Нов портал "Колко Струва" следи цените на хранителни стоки Нов портал "Колко Струва" следи цените на хранителни стоки
Чете се за: 00:32 мин.
Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София Ружди Ружди беше посрещнат с аплодисменти в София
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в София (СНИМКИ)
Девет души са пострадали при катастрофа между бус и спрял тир в...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: И втората проба на Никола Бургазлиев е положителна за наркотици
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ) Обилни валежи в област Ямбол се очакват в следващите два дни (КАРТИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол И депутатите приеха световните вицешампиони по волейбол
Чете се за: 01:25 мин.
Общество
Президентът Румен Радев връчи почетни плакети на националите по...
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Политически коментари в парламента за корупционния скандал в...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Експлозия в Мюнхен: Затвориха "Октоберфест"
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Слънце за последно днес – идват дъжд, мокър сняг и силен вятър
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ