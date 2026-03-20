Тежък удар за Торонто: Остън Матюс аут за близо три месеца след операция

Капитанът на Торонто Мейпъл Лийфс Остън Матюс ще отсъства около три месеца, след като претърпя операция на лявото коляно, съобщава АП.

28-годишният американец получи травмата на 12 март при победата с 6:4 срещу Анахайм Дъкс, когато се сблъска със защитника Радко Гудас. Чехът бе изгонен до края на мача и впоследствие наказан за пет срещи.

Матюс, който изведе САЩ до титлата на Олимпийските игри в Милано-Кортина, има 27 гола и 26 асистенции в 60 мача през настоящия сезон.

Звездата на Торонто е и лидер във вечната голмайсторска листа на клуба с 428 попадения, а отсъствието му идва в ключов момент от сезона в НХЛ.