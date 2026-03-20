Тежък удар за Торонто: Остън Матюс аут за близо три месеца след операция

Капитанът на Мейпъл Лийфс претърпя хирургическа интервенция на коляното след сблъсък с Радко Гудас
Капитанът на Торонто Мейпъл Лийфс Остън Матюс ще отсъства около три месеца, след като претърпя операция на лявото коляно, съобщава АП.
28-годишният американец получи травмата на 12 март при победата с 6:4 срещу Анахайм Дъкс, когато се сблъска със защитника Радко Гудас. Чехът бе изгонен до края на мача и впоследствие наказан за пет срещи.
Матюс, който изведе САЩ до титлата на Олимпийските игри в Милано-Кортина, има 27 гола и 26 асистенции в 60 мача през настоящия сезон.
Звездата на Торонто е и лидер във вечната голмайсторска листа на клуба с 428 попадения, а отсъствието му идва в ключов момент от сезона в НХЛ.