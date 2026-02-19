БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тежко падане на Каси Шарп беляза квалификациите в халфпайпа на ските свободен стил

Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Канадката все пак се класира за финала.

Каси Шарп
Снимка: БТА
Квалификациите в дисциплината халфпайп на ските свободен стил при жените на Олимпийските игри в Милано/Кортина бяха засенчени от тежкото падане от златната медалистка от Пьончан 2018 Каси Шарп от Канада.

Шарп падна точно в края на второто си изпълнение и след като получи спешна помощ, беше изнесена на носилка. Последваха бурни аплодисменти, когато тя успя да помаха на публиката.

Канадката се нареди трета в класирането благодарение на първия си опит, но не е ясно дали ще може да се състезава на финала в събота.

Британката Зоуи Аткин оглави подреждането в квалификациите, докато китайската суперзвезда и настояща олимпийска шампионка Айлин Гу се нареди на пета позиция и също се класира за финала.

