Тежко поражение за Септември срещу Фиорентина в младежката Шампионска лига

Септември София допусна тежка загуба с 0:5 при гостуването си на Фиорентина в първия двубой от втория кръг на младежката Шампионска лига. Българският първенец при юношите до 18 години не успя да се противопостави на италианския състав и ще има трудна задача в реванша.

Домакините започнаха изключително силно срещата и още до 13-ата минута поведоха с 2:0 след попадения на Федерико Крочи и Джузепе Форте.

18-годишният Форте, който е национал на Италия в своята възрастова група, се превърна в големия герой за Фиорентина. Нападателят оформи своя хеттрик още преди почивката, а през второто полувреме добави още едно попадение, с което доведе личната си сметка до четири гола.

Септември не успя да намери отговор на атакуващата игра на италианците и в крайна сметка отстъпи с пет гола разлика.

Реваншът между двата отбора е насрочен за 4 ноември от 12:30 часа в София, когато българският тим ще опита да се представи по-добре пред собствена публика.