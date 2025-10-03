The Smashing Machine: Скалата в роля, каквато не сме виждали досега

Дуейн Джонсън, когото всички знаем като екшън супергерой от най-големите холивудски блокбъстъри, влиза в ново амплоа – този път като сериозен актьор в мрачен инди филм. „The Smashing Machine“ е биографична драма на режисьора Бени Сафди (създател на „Good Time“ и „Uncut Gems“), където Джонсън играе Марк Кер – боец по смесени бойни изкуства от ранните дни на спорта.

Филмът показва не само кръвта и ударите на ринга, но и битките извън него – с болката, зависимостите и психическото напрежение. До Джонсън на екрана е Емили Блънт в ролята на приятелката на Кер.

Критиците вече наричат лентата „жива и искрена“, с поглед към уязвимата страна на мъжествеността и въпроса защо някой би избрал да рискува всичко в толкова жесток спорт.

Филмът тръгва по кината в целия свят от 2 октомври.