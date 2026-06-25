Тиери Нювил поведе след пролога на Рали Акропола

Белгийският пилот на Хюндай Тиери Нювил, който е двукратен победител на Рали Акропола в Гърция, поведе след пролога на състезанието, като даде най-добро време от 2:13.4 минути в краткия етап от 3.34 км в близост до Лоутраки. Нювил води едва с една десета от секундата пред девекратния световен шампион Себастиен Ожие (Франция, Тойота). Ожие е победител в Гърция през далечната 2011 година.

Състезанието има още 17 етапа и общо 323.31 състезателни километра утре и през уикенда.

"За щастие сме един от фаворитите, след като дълго време не бяхме. Сега има някои нови отсечки и други, които са още от 2012 или 2013, които съм карал, но в другата посока. Така че се усеща като ново и свежо трасе", обясни Нювил.

Френският пилот на Хюндай Адриен Фурмо е трети засега с изоставане от 1,2 секунди от съотборника си Нювил.

Четвърти и пети в началото на състезанието са пилотите на Тойота Оливер Солберг (Швеция) и Такамото Кацута.

Същинската част на ралито започва по-късно днес с кратка отсечка в Елиникон Спорт Парк в Атина, а утре е най-дългият ден, в който ще бъдат изминати 129.22 км.