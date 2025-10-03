TikTok под прицел: Алгоритъмът препоръчва неподходящо съдържание на деца

Нов доклад на правозащитната организация Global Witness разкрива тревожни данни – TikTok препоръчва неподходящо съдържание и дори порно на детски акаунти, дори когато са включени всички настройки за безопасност.

Изследователи създали фалшиви профили на деца и активирали защитите на платформата, но въпреки това приложението им подало неподходящи препоръки. Сред препоръките се оказали клипове със силно неподходящо съдържание за деца, замесено между иначе нормални видеа.

Според Ava Lee от Global Witness, откритията били „огромен шок“:

„TikTok не просто не спира децата от достъп до неподходящо съдържание – то им го препоръчва веднага щом си създадат акаунт.“

TikTok от своя страна твърди, че има над 50 функции за защита на тийнейджъри, включително restricted mode и алгоритми, които блокират съдържание с теми като насилие или зависимости. Компанията обясни, че е предприела незабавни действия за премахване на клипове, нарушаващи правилата, и е подобрила системата за препоръки.

Въпреки това, при повторна проверка след влизането в сила на новия Закон за онлайн безопасност на децата (Children’s Codes), проблемът отново е бил засечен. Новите правила изискват платформите да използват ефективни методи за проверка на възрастта и да блокират съдържание, което може да навреди на деца.

Много потребители вече сами се оплакват от странните препоръки. Под някои публикации може да се видят коментари като: „Какво става с моите препоръки?“ или „Какво не е наред с това приложение?“.

Global Witness настоява: „Време е регулаторите да се намесят и да гарантират, че децата ще бъдат защитени онлайн.“