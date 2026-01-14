БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тимът на България премина квалификацията за отборното състезание по алпийски сноуборд в Бад Гащайн с пето време

В осминафиналите на състезанието България ще спори с първия отбор на САЩ (Коди Уинтерс и Ирис Пфлум).

Снимка: Автор: Илиян Караджинов
Тимът на България, представян от Тервел Замфиров и Малена Замфирова, премина с пето време квалификацията за отборното състезание от Световната купа по алпийски сноуборд в Бад Гащайн.

Замфирови дадоха общо време от 54.79 секунди, като записаха 11-о време на синьото трасе и шесто на червеното.

Пред българския отбор останаха единствено вторият отбор на Италия, който спечели квалификацията с 53.09 секунди, първият състав на Австрия (54.08 секунди), първият тим на Швейцария (54.53 секунди) и третият отбор на Италия (54.71 секунди).

В осминафиналите на състезанието България ще се конкурира с първия отбор на САЩ (Коди Уинтерс и Ирис Пфлум).

