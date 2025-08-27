БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тити Папазов: Убеден съм, че Левски отново ще бъде първи на баскетбол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

„Сините“ започнаха подготовка за новия сезон.

константин папазов бяхме близко последваме съдбата цска
Снимка: start-photo.bg
Слушай новината

Наставникът на баскетболния отбор на Левски Левски Константин Папазов разкри, че шестима от младите състезатели на „сините“ ще тренират с израелския Апоел Тел Авив. По-рано днес тимът на Левски започна подготовка в очакване на новия сезон в НБЛ.

„Единственото сигурно в селекцията ни е, че няма да има чужденец. Това е категорично. За останалите установихме, че разликата между Златин Георгиев и Симеон Стоименов е 26 години“, каза Папазов, отбелязвайки голямата разлика в годините между най-опитния и най-младия в състава на "сините".

„Нашият бюджет не е по-свит, а е някъде шест пъти по-малък от тези на първите отбори. Далеч е и от предпоследния отбор - два пъти по-малко от предпоследния. Но това не ни пречи, ние затова сме Левски“, заяви специалистът по повод финансите на Левски.

„Факт е, че този отбор на Левски съществува поради четири човека, които са по-големи - Асен Великов вече не е при нас, но той, Златин Георгиев, Лъчезар Димитров и Димитър Маринчешки, който работи и идва да помага. И късмет, че имаше млади играчи, които влязоха и дадоха възможност Левски да го има. Ние ще издържим и съм убеден, че Левски отново ще бъде първи на баскетбол“, каза Папазов.

#НБЛ 2025/2026 #БК Левски София #Константин Папазов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
1
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата на наркотици от шофьора на АТВ
2
Братът на 35-годишната Христина: Очаквахме да се докаже употребата...
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"
3
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на...
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
4
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
5
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е задържан за 24 часа
6
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Български баскетбол

България се класира на полуфинал на Евробаскет за момичета до 16 г.
България се класира на полуфинал на Евробаскет за момичета до 16 г.
Александър Везенков сподели прогнозите си за еврошампионата по баскетбол Александър Везенков сподели прогнозите си за еврошампионата по баскетбол
Чете се за: 01:15 мин.
Балкан започна подготовка и обяви програмата за предсезонните контроли Балкан започна подготовка и обяви програмата за предсезонните контроли
Чете се за: 01:35 мин.
Балкан се подсили с бивш американски баскетболист на Ямбол Балкан се подсили с бивш американски баскетболист на Ямбол
Чете се за: 01:05 мин.
Павлин Иванов продължава кариерата си в Тайван Павлин Иванов продължава кариерата си в Тайван
Чете се за: 01:20 мин.
Българските баскетболни националки до 16 г. дават ход на 1/4-финалите на еврошампионата Българските баскетболни националки до 16 г. дават ход на 1/4-финалите на еврошампионата
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Неофициално: Повдигнаха обвинение на Паскал
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"? Заплатата на шефа на АПИ е "съвсем съизмерима със средното ниво в България"?
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения Сигнали за задушлива миризма край Несебър - хипотези и съмнения
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите Караш джет, но само с капитанско разрешително: Мерките на кабинета за атракционите
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
След боя заради скоба в центъра на София: Служител на ЦГМ е...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
До 3 седмици германският отбранителен концерн "Райнметал"...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Пожар в хасковската болница: Eвакуираха пациенти (СНИМКИ)
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ