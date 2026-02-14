Титла за Каролина Мухова в Доха

Бившата финалистка от "Ролан Гарос" Каролина Мухова стана шампионка на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) с награден фонд над 4 милиона долара и сложи край на шестгодишния си период без трофей.

Чехкинята победи на финала канадката Виктория Мбоко с 6:4, 7:5, за да завоюва първата си титла от УТА 1000.

Мухова, която се бори с множество контузии и отсъства десет месеца след контузия на китката, получена през 2023-а, не беше печелила титла от WTA от Република Корея през септември 2019 година.

Но 29-годишната чехкиня сведе грешките до минимум, като промени ритъма срещу Мбоко, за да си осигури победа за час и 34 минути.

„От известно време не съм печелила титла. Просто е хубаво да изпитам отново това чувство и да си припомня чувството да си победител“, каза Мухова.

Очаква се 19-годишната Мбоко да пробие в топ 10 в световната ранглиста за първи път, след като надделя над петата поставена Мира Андреева (Русия) и втората поставена и шампионка от Откритото първенство на Австралия Елена Рибакина (Казахстан) по пътя към финала.

„Беше невероятно . . . не е резултатът, който исках, но мисля, че има толкова много позитиви, които мога да извлека“, каза Мбоко.