Тивай – островът, където джуджета-хипопотами излизат нощем

Тивай в Сиера Леоне е само 12 кв. км, но е пълен с диви тайни – от редки джуджета-хипопотами и шимпанзета до най-гъстите групи маймуни в света. Наскоро получи признание от ЮНЕСКО и вече е първото световно наследство на страната.

До там не е лесно – първо магистрала, после разбити пътища, накрая кану през река Моя, често в пълен мрак. Но пристигнеш ли – попадаш в сърцето на джунглата. Нощем чуваш звуци, които никога няма да забравиш.

Една туристка разказва как се събудила от шум до палатката си, мислейки, че е хищник. На сутринта открили следи от джудже-хипопотам точно до лагера. Страх и магия – в едно.