Тодор Джиков, "Прогресивна България": Конкретни продукти в малката потребителска кошница имат надценка от 70–80%

Тодор Джиков, депутат от „Прогресивна България“: „Спекула. Ние виждаме при конкретни продукти в малката потребителска кошница надценка от 70–80%. Ние не въвеждаме цена, не въвеждаме таван, но питаме защо е необходимо. Нека да докажат.“

Джиков подчертава нуждата от комплекс от мерки за проследимост и контрол на търговията с храни.

Тодор Джиков, депутат от „Прогресивна България“: „Комплекс от мерки, които констатирахме, че липсват, за да можем на първо място да изсветлим търговията на храни по цялата верига – от първото появяване на продукта до поставянето му на маса при крайния потребител.“

Джиков заявява, че целта е защита на потребителя при запазване на свободния пазар и конкуренцията.

Тодор Джиков, депутат от „Прогресивна България“: „Ние не пречим по никакъв начин на принципа на свободната конкуренция и пазар. Ние се мъчим да защитим потребителя и в същото време да не се върне буферът към производителите. Не се водим от принципа да въведем планова държавна икономика, искаме да въведем една разумна надценка – една реална и необходима, до 20–30%.“