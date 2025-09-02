Тодор Симов обяви състава на футболните национали до 19 г. за контролите със Словакия

Тодор Симов обяви състава за двете контроли на българския национален отбор за юноши до 19 години. Селекционерът избра 22 футболисти с контролите срещу Словакия, които са на 6 септември в Етрополе. Това съобщиха от БФС.

Българите ще стартират лагер, който се явява част от подготовката за европейските квалификации, които ще се проведат през месец Ноември в Унгария. Двете проверки ще стартират от 17:00 часа на 6-и и на 9-и 11:00 ч.

Състав на националния отбор на България за юноши до 19 години за мачовете със Словакия:

Вратари: Атанас Кехайов (Каляри, Италия), Пламен Пенев (Лече, Италия)

Защитници: Емануил Няголов (Черно море Варна), Наско Янев и Валентин Кърчев (и двамата от Лудогорец), Валери Владимиров (Милан, Италия), Симеон Цанев (Падерборн, Германия), Мартин Георгиев (Ботев Пловдив), Христо Аргиров (Левски), Тхан Чунг (Славия)

Полузащитници: Кристиян Ирмиев (Кьолн, Германия), Абдула Кичуков (ЦСКА), Антонио Марков (Словацко, Чехия), Мартин Пейчев (Уест Хям, Англия), Борис Тодоров (Славия), Стивън Стоянчов (Етър В. Търново)

Нападатели: Александър Джамов (Септември Сф), Васил Каймаканов и Юлиан Гилов (и двамата от ЦСКА), Севи Идриз (Локомотив Пловдив), Самуил Цонов (Ботев Пловдив), Филип Гигов (Лудогорец)