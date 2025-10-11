БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Янчев: Беше трудно да се противопоставим след червения картон

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази

Разликата ще дойде от положителните резултати, каза новият селекционер на младежите.

тодор янчев точките правят радостни
Снимка: start-photo.bg
Слушай новината

Тодор Янчев посочи оставането с 10 души за първата загуба на българския национален отбор за младежи до 21 години в квалификациите за европейското първенство в Албания и Сърбия през 2027 година. За селекционера това бе официален дебют начело на българите, които допуснаха поражение срещу Португалия на Стадион „Пормиато“.

Треньорът смята, че след изгонването на Георги Лазаров за младите „лъвове“ е било трудно да се противопоставят.

"След червения картон беше много трудно да се противопоставим на съперника. В днешния футбол трябва да играем и в двете фази на играта. При 0:0 имахме ситуации за гол, но ни липсва увереност", започна той.

"Имаме играчи, които могат да държат топката, но те трябва да покажат самочувствие, за да го направят. Знаехме силните страни на Португалия. Противопоставяхме се на ротациите им, но с десет души стана много трудно. Положихме много физически усилия. Разликата ще дойде от положителните резултати. Победа днес щеше да ни даде голяма увереност. Трябва да печелим точки срещу силните отбори, за да имаме това самочувствие. Асен Митков ще бъде капитанът на този отбор. Той направи силен мач и се надявам да бъде здрав", добави наставникът.

Специалистът вече гледа към следващия мач на българския тим, който ще бъде на 14 октомври срещу Чехия.

"Имаме няколко дни за възстановяване до мача с Чехия и се надявам да бъдем готови", завърши наставникът“, завърши Янчев.

Свързани статии:

Младежите не издържаха срещу Португалия в дебюта на Тодор Янчев
Младежите не издържаха срещу Португалия в дебюта на Тодор Янчев
Българите се противопоставиха едно полувреме на именития си...
Чете се за: 03:37 мин.
#Квалификации за европейското първенство по футбол за младежи до 21 години #Български национален отбор по футбол за младежи до 21 г #Тодор Янчев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
1
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
2
Погребват граничния полицай, загинал при потопа в Елените (СНИМКИ)
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
3
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става...
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
4
Проверяват електропреносната мрежа в Елените
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела - Мария Корина Мачадо
5
Нобелът за мир отива при политическа активистка от Венецуела -...
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без съгласие
6
Крачка назад: Оттеглят законопроекта за намеса в личния живот без...

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
3
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
5
Кога ще пуснат парното в София?
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: Европейски футбол

Младежите не издържаха срещу Португалия в дебюта на Тодор Янчев
Младежите не издържаха срещу Португалия в дебюта на Тодор Янчев
Ясен е голяма част от състава на Турция за мача с България Ясен е голяма част от състава на Турция за мача с България
Чете се за: 03:20 мин.
Димитър Митов: Трябва да излезем със самочувствие и увереност Димитър Митов: Трябва да излезем със самочувствие и увереност
Чете се за: 01:52 мин.
Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери Александър Димитров: Искам всички момчета да са лидери
Чете се за: 03:00 мин.
Казахстан громи в световните квлификации Казахстан громи в световните квлификации
Чете се за: 01:42 мин.
Угурджан Чакър: Нашият треньор ни подготви за играта на България Угурджан Чакър: Нашият треньор ни подготви за играта на България
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Съдът остави в ареста Благомир Коцев
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Еманюел Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за министър-председател на Франция Еманюел Макрон назначи отново Себастиан Льокорню за министър-председател на Франция
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен Край на стикера за технически преглед на стъклото на колата - става електронен
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене Водата в Елените е заразена с ешерихия коли и е негодна за пиене
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Първи ден примирие: Хиляди палестинци се завръщат в (останките от)...
Чете се за: 04:45 мин.
По света
Коя е Мария Корина Мачадо - жената, спечелила Нобела за мир?
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Жители на "Бояна" излязоха на протест срещу застрояването...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
БОЕЦ организираха колективно изхвърляне на боклук пред новата...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ