Тодор Янчев: Беше трудно да се противопоставим след червения картон

Тодор Янчев посочи оставането с 10 души за първата загуба на българския национален отбор за младежи до 21 години в квалификациите за европейското първенство в Албания и Сърбия през 2027 година. За селекционера това бе официален дебют начело на българите, които допуснаха поражение срещу Португалия на Стадион „Пормиато“.

Треньорът смята, че след изгонването на Георги Лазаров за младите „лъвове“ е било трудно да се противопоставят.

"След червения картон беше много трудно да се противопоставим на съперника. В днешния футбол трябва да играем и в двете фази на играта. При 0:0 имахме ситуации за гол, но ни липсва увереност", започна той.

"Имаме играчи, които могат да държат топката, но те трябва да покажат самочувствие, за да го направят. Знаехме силните страни на Португалия. Противопоставяхме се на ротациите им, но с десет души стана много трудно. Положихме много физически усилия. Разликата ще дойде от положителните резултати. Победа днес щеше да ни даде голяма увереност. Трябва да печелим точки срещу силните отбори, за да имаме това самочувствие. Асен Митков ще бъде капитанът на този отбор. Той направи силен мач и се надявам да бъде здрав", добави наставникът.

Специалистът вече гледа към следващия мач на българския тим, който ще бъде на 14 октомври срещу Чехия.

"Имаме няколко дни за възстановяване до мача с Чехия и се надявам да бъдем готови", завърши наставникът“, завърши Янчев.