БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тодор Живондов: Разочарован съм, резултатът не ми допада

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Спорт
Запази

Повечето положения бяха на страната на Лудогорец, заяви временният треньор на действащите шампиони.

Тодор Живондов: Разочарован съм, резултатът не ми допада
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Тодор Живондов остана разочарован от новата грешна стъпка на Лудогорец в Първа лига. Действащите шампиони и Черно море не се победиха след 0:0 на стадион „Тича“. Временният треньор на разградчани сподели защо не успяха да си тръгнат с повече от точка.

Със сигурност аз лично съм разочарован, но футболистите дадоха всичко от себе си и мога да ги поздравя. Единствено не ми допада резултатът. И двата отбора имаха своите ситуации. Лудогорец можеше да спечели, ако трябва да бъдем коректни – можеше и да загуби този двубой. Смятам, че повечето положения бяха на страната на Лудогорец, особено през първото полувреме, когато ако бяхме отбелязали гол, щяхме да изпълним това, което бяхме планували“, започна той.

„Бърнард Текпетей със сигурност има проблем, заради който ще отсъства два или три месеца. Не съм говорил още с доктора детайлно, но мисля, че има спукана скула. Това означава, че може би два или три месеца, зависи от много неща, загубихме го до края на годината. Това означава, че той няма да играе с Ференцварош“, уточни наставникът.

Дисциплина, желание, характер – всичко това за тези три тренировки аз го видях, но към тях не мога да имам абсолютно никакви претенции. Всичко, което го тренирахме, днес го изпълнихме. Към играчите нямам абсолютно никакви претенции, единствено съм разочарован от резултата“, завърши Живондов.

Свързани статии:

Черно море и Лудогорец се отдалечиха от върха след нулево равенство във Варна
Черно море и Лудогорец се отдалечиха от върха след нулево равенство във Варна
Двата отбора имаха добри възможности за гол, но до попадение не се...
Чете се за: 01:07 мин.
#Тодор Живондов #Първа лига 2025/2026 #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Футбол

Жребият отреди интересни мачове в третия кръг за Купата на Германия
Жребият отреди интересни мачове в третия кръг за Купата на Германия
Болоня отказа десет от Парма Болоня отказа десет от Парма
Чете се за: 01:02 мин.
Селтик си подпечата място на финала за Купата на лигата в Шотландия Селтик си подпечата място на финала за Купата на лигата в Шотландия
Чете се за: 00:55 мин.
Хофенхайм надви Волсбург в Бундеслигата Хофенхайм надви Волсбург в Бундеслигата
Чете се за: 00:57 мин.
Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача Илиан Илиев: Съдията не беше на нивото на мача
Чете се за: 02:50 мин.
Барселона преболедува загубата в "Ел Класико" Барселона преболедува загубата в "Ел Класико"
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ