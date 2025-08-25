Том Круз готви сватба с Ана де Армас?

Холивудската легенда Том Круз е готов отново да мине под венчило – този път с чаровната Ана де Армас. Според RadarOnline актьорът подготвя голяма сватба в Лондон, но преди това бъдещата му годеница ще трябва да подпише солиден предбрачен договор.

ъстоянието на Круз се оценява на около 600 млн. долара, а той е известен с това, че държи всичко под контрол – както в кариерата, така и в личния си живот.

Двамата се сближили на снимачната площадка и връзката им бързо се задълбочила. „Том е луд по Ана и иска тя официално да стане част от живота му“, твърдят близки до звездата.

Това ще бъде четвърти брак за Круз, след браковете му с Мими Роджърс, Никол Кидман и Кейти Холмс.





