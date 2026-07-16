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Томас Тухел запазва подкрепата на Футболната асоциация на Англия

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Спорт
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Първоначалният договор на Тухел покриваше само това световно първенство, но през февруари той подписа удължаване до 2028 година, и така ще води Англия на домакинското европейско първенство.

томас тухел направихме необходимото
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Подложеният на критики селекционер на националния отбор по футбол на Англия Томас Тухел запазва подкрепата на Футболната асоциация на страната след разочароващата загуба от Аржентина с 1:2 на полуфиналите на световното първенство и изглежда ще остане старши треньор на тима до Евро 2028,.

52-годишният бивш мениджър на Челси беше назначен за наследник на Гарет Саутгейт през ноември 2024 година и изведе англичаните до топ 4 на турнира в Северна Америка.

Решенията на германския специалист в двубоя срещу Аржентина го поставиха пред сериозни критики, но агенция Press Association научи, че той запазва подкрепата на Английската футболна асоциация.

Първоначалният договор на Тухел покриваше само това световно първенство, но през февруари той подписа удължаване до 2028 година, и така ще води Англия на домакинското европейско първенство.

След загубата от Аржентина, старши треньорът коментира:

„Имам договор до домакинското Европейско първенство и очаквам с нетърпение това, въпреки че сега е трудно да се гледа толкова напред.“

Тимът на Англия се завърна в базата си в Канзас Сити от Джорджия, където изпълнителният директор на ФА Марк Бълингам подкрепи Тухел.

„Сърцераздирателно е да сме толкова близо“, каза той и продължи:

„Футболистите и Томас дадоха всичко от себе си днес. Нямаше как да работят по-усърдно по време на турнира. Бих искал да благодаря на всички и също така да изкажа сърдечните си благодарности на нашите прекрасни фенове тук в САЩ и у дома. Чувствахме подкрепата им на всяка крачка и всички сме много разочаровани, че не стигнахме по-нататък.“

#Томас Тухел

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