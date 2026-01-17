БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Томаш Махач спечели оспорван финал на мъжкия турнир в Аделаида
Томаш Махач спечели оспорван финал на мъжкия турнир в Аделаида

Поставеният под номер 8 надделя над френския левичар Юго Юмбер след 2 часа и 25 минути игра.

Томаш Махач от Чехия, който е съперник на Григор Димитров в първия кръг на предстоящото Открито първенство на Австралия по тенис, спечели титлата на турнира на твърда настилка от сериите АТP 250 в Аделаида.

Поставеният под номер 8 Махач надделя над френския левичар Юго Юмбер с 6:4, 6:7(2), 6:2 за 2 часа и 25 минути.

25-годишният чех игра на трети финал в кариерата си в Тура на АТP и взе втора титла след тази в Акапулко през миналия сезон.

Махач преодоля пасив от 0:3 в първия сет, в който стигна до обрат след решаващ пробив в деветия гейм. Той загуби втората част след тайбрек, но в третата взе подаването на съперника си два пъти и след 6:2 затвори срещата.

Също днес Якуб Меншик завоюва трофея на турнира по тенис АТP 250 на твърди кортове в Окланд, Нова Зеландия. Това е първия път, когато двама чехи стават шампиони в АТP в една и съща седмица, откакто Иван Лендъл и Томаш Шмид го направиха през 1982 година.

