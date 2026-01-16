БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съперникът на Григор Димитров в Австралия е на финал на турнира в Аделаида

Томаш Махач обърна Томи Пол след 1 час и 52 минути игра.

съперникът григор димитров австралия финал турнира аделаида
Снимка: БТА
Томаш Махач от Чехия, който е съперник на Григор Димитров в първия кръг на предстоящото Открито първенство на Австралия по тенис, се класира за финала на турнира на твърда настилка от сериите ATP 250 в Аделаида.

Поставеният под номер 8 Махач надделя над втория в схемата американец Томи Пол с 2:6, 6:3, 6:3 след 1:52 час игра.

Пол взе първия сет със серия от пет поредни гейма, но чехът бързо се съвзе и поведе с 4:1 във втората част, за да изравни резултата. В третия сет Махач отново реализира ранен брейк, а след това затвърди успеха с още един в края.

25-годишният чех достигна до трети финал в кариерата си в Тура на ATP, като има една титла в Акапулко през миналия сезон. В спора за трофея той очаква утре победителя от втория полуфинал по-късно днес между водача в схемата Алехандро Давидович Фокина от Испания и френския левичар Юго Юмбер.

#тенис турнир в Аделаида 2026 #Томаш Махач

