Мира Андреева и Виктория Мбоко ще спорят за титлата в Аделаида

Рускинята Мира Андреева и канадката Виктория Мбоко се класираха за финала на турнира по тенис WТА 500 на твърди кортове в Аделаида, Австралия с награден фонд 1.2 милиона долара.

Третата поставена в основната схема Андреева победи своята приятелка и бивша партньорка на двойки Диана Шнайдер с 6:3, 6:2 за 83 минути и достигна до пети финал в кариерата.

За трофея Андреева, която за последно стана шампионка в Индиън Уелс през март миналата година, ще спори с номер 8 Виктория Мбоко, която се нуждаеше от по-малко от час, за да елиминира представителката на домакините Кимбърли Бирел с 6:2, 6:1.

Канадката доминираше изцяло в срещата, в която записа 22 печеливши удара.

19-годишната Мбоко и 18-годишната Андреева досега не са играли една срещу друга.