Тони Тасев пропуска гостуването на Славия на ЦСКА 1948

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за гостуването на ЦСКА 1948. Крилото Тони Тасев все още се възстановява от контузията в десния глезен, която получи в навечерието на срещата Арда (2:0).

Мачът на стадион "Витоша" в Бистрица от осмия кръг на Първа лига е днес от 18:00 часа.



Групата на "белите": Иван Андонов, Леви Нтумба, Диего Фераресо, Артьом Варганов, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Ивайло Найденов, Иван Минчев, Емил Стоев, Момо Досо, Борис Тодоров, Кристиян Стоянов, Илиян Стефанов, Денислав Александров, Владимир Медвед, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Марко Милетич, Янис Гермуш.