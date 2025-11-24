Топ 5 на ирачите, които направиха пробив в световния тенис

В края на сезона обръщаме внимание на петима играчи, които направиха пробив в ATP.

Това са Жоао Фонсека, Валентен Вашеро, Лърнър Тиен, Валентен Ройе и Терънс Атман.

И петимата записаха паметни мачове, показах постоянство и изключителни резултати в големи турнири, което им позволи да се изкачат в класацията.

Жоао Фонсека, който предизвиква сензация, където и да отиде

Той набра скорост в края на 2024 г., като доминираше в състезанието на финалите на Next Gen. Фонсека влезе в квалификациите за Australian Open с титла, лесно спечелена в Канбера (Австралия) на турнир от Чалънджър. Съдбата не беше благосклонна към него, изправяйки го срещу Андрей Рубльов, но младият бразилец не позволи това да го притесни и елиминира руснака, за да остави своя отпечатък на световната сцена в първия си мач от Големия шлем.

Бразилецът потвърди таланта си, като спечели ATP 250 в Буенос Айрес през февруари и ATP 500 в Базел в края на сезона. Намери място в третия кръг както на Откритото първенство на Франция, така и на Уимбълдън. Не би било изненада да видим Фонсека, който предизвиква сензация, където и да отиде, близо до топ 10 през следващия сезон.

Профил:

Жоао Фонсека, 19 години, Бразилия

Класация в началото на годината: 113-то място

Текуща класация: 24-то място

Най-добър резултат от Големия шлем: 3-ти кръг (Ролан Гарос, Уимбълдън)

Най-добър резултат през 2025 г.: две титли в Буенос Айрес (ATP 250) и Базел (ATP 500)

Валентен Вашеро и неговият невероятен подвиг в Шанхай

Въпреки че Вашеро беше взел сет на Григор Димитров във втория кръг на Мастърс 1000 турнира в Монте Карло, никой, със сигурност и той, не си е мислил, че ще преживее такъв край на годината. Класиран на 204-то място в света в края на септември, когато влезе в квалификационните кръгове на Мастърса в Шанхай, 27-годишният монегаски играч направи серия от изненади – побеждавайки Бублик, Машак, Грийспоор, Руне, Джокович и братовчед си Риндеркнеш, за да спечели трофея в Китай.

Играчът, който до скоро се подвизаваше в турнирите Чалънджър, отстъпи пред Тейлър Фриц в първия кръг в Базел. След това обаче достигна до четвъртфиналите на Мастърса в Париж, където отпадна от канадеца Феликс Оже-Алиасим.

Вашеро ще бъде поставен на Australian Open, което е огромно постижение.

Профил:

Валентен Вашеро, 27 години, Монако

Класация в началото на годината: 162-ро място

Текуща класация: 31-во място

Най-добър резултат от Големия шлем: Втори кръг на квалификациите (Открито първенство на Австралия, Открито първенство на Франция)

Най-добър резултат през 2025 г.: Титлата на Шанхай Мастърс 1000

Лърнър Тиен, преследвачът на големите имена

На практика непобедим в продължение на осем месеца във Фючърс и Чалънджър турнири с 61 победи и 1 загуба, американският левичар не чака дълго, за да се появи на голямата сцената.

Тиен, който премина пре квалификации, поднесе голямата изненада във втория кръг в Мелбърн парк, като елиминира поставения под номер 5 Даниил Медведев в мач, продължил близо пет часа. В третия кръг на Australian Open се наложи над Корентeн Муте и стана най-младият мъж, достигал до осминафиналите на турнира, след Рафаел Надал през 2005 г.

Тиен показа по-голяма постоянство и най-вече впечатляваща форма срещу играчи от топ 10, като записа победи и над Александър Зверев, Бен Шелтън, Андрей Рубльов и Лоренцо Музети.

Американецът достигна финала на ATP 500 в Пекин, спечели титлата от ATP 250 в Мец и в момента се намира в топ 30, тренирайки под ръководството на легендарния Майкъл Чанг от това лято.

Профил:

Лърнър Тиен, 19 години, САЩ

Класация в началото на годината: 120-то място

Текуща класация: 28-мо място

Най-добър резултат от Големия шлем: Осминафиналите на Australian Open

Най-добър резултат през 2025 г.: титла в Мец (ATP 250), финал в Пекин (ATP 500)

Валентен Ройе, неуморният мускетар

Съкрушен след загубата си в третия кръг на квалификациите за Откритото първенство на Франция през 2024 г., Валентен Ройе остави също своя отпечатък този сезон. Извън топ 200 в началото на 2025-а, 24-годишен тенисист не спря да игра. Роденият в Монпелие тенисист направи 92 мача и сезонът му пое превъзходен обрат в Руанда, когато спечели и двата Чалънджър турнири в Кигали.

Изстреляйки се в големите турнири, възпитаникът на Жулиен Жил, за малко не успя да се класира за първия кръг на Откритото първенство на Франция. След това спечели първия си мач от Големия шлем на Уимбълдън и се почувства като у дома си в ATP тура. Това се доказа от първия му финал в в Ханджоу, Китай през септември, когато победи Андрей Рубльов и Лърнър Тиен и записа рекордно класиране в ранглистата, достигайки до 76-о място.

Профил:

Валентен Ройе, 24 години, Франция

Класация в началото на годината: 203-то място

Текуща класация: 58-мо място

Най-добър резултат от Големия шлем: Втори кръг на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ

Най-добър резултат през 2025 г.: Финал в Ханджоу (ATP 250)

Теренс Атман, сензацията от Синсинати

Атмане премина през първата половина на годината, без да направи кой знае какво, докато не белсна с феноменалното си представяне на Мастърса в Синсинати. След квалификациите, огненият левичар първо елиминира Флавио Коболи и Жоао Фонсека, преди да победи първите си двама опоненти от Топ 10: Тейлър Фриц на осминафиналите, а след това Холгер Руне на четвъртфиналите. Любимецът на американската публика не успя да стигне до финала, въпреки че се бори здраво срещу номер едно в света Яник Синер.

Той не успя да продължи инерцията си на US Open, принуден да се оттегли в квалификациите, но показа, че има потенциал да бъде нещо повече от играч в Чалънджър.

Профил:

Терънс Атмане, 23 години, Франция

Класиране в началото на годината: 156-то място

Текущо класиране: 65-то място

Най-добър резултат от Големия шлем: Първи кръг на Ролан Гарос

Най-добър резултат през 2025 г.: Полуфинал в Синсинати

Но трябва да отбележим и още няколко играчи, които заслужават внимание и които впечатлиха през сезона.

Габриел Диало, 24 години, Канада

Диало се придвижи от 87-мо до 41-во място в света. Завоюва титлата в Хертогенбош, ставайки първият канадец, печелил титла на трева от 1993 г. насам. През сезона Диало отбеляза няколко победи над играчи от топ 20 и топ 30, като показа забележително развитие, особено на трева.

За първи път в кариерата си достигна до четвъртфинал на турнир от сериите Мастърс 1000 в Мадрид, където надигра световния номер 16 Григор Димитров за най-голямата победа в кариерата си. В Шанхай стигна до четвърти кръг. На Ролан Гарос записа първа победа на клей в Голям шлем срещу 18-ия поставен Франсиско Серундоло. На Уимбълдън игра във втория кръг, където загуби в оспорван мач в пет сета от петия поставен Тейлър Фриц.

Итън Куин, 21 години, САЩ

Куин направи скок с близо 100 места и от 169-то стигна до 70-то. Премина през квалификации, за да влезе в основната схема на Ролан Гарос. По пътя си победи Григор Димитров, който се отказа поради контузия и Александър Шевченко, но в третия кръг загуби от Талон Грийкспор. Куин записа няколко успеха в основната схема на ATP турнири, включително над световния №32 Алекс Микелсен в Токио, Кристофър О'Конъл във Вашингтон и Джордан Томпсън в Хюстън. Дебютира в основната схема на Мастърс турнирите в Мадрид и Париж.

Рафаел Колиньон, 23 години, Белгия

Колиньон започна сезона извън Топ 200, но успя да се придвижи до 86-та позиция. Достигна до третия кръг на US Open, след като победи поставения под № 12 Каспер Рууд, а след това загуби от 20-ия поставен Иржи Лехечка. Намери място в първи четвъртфинал в основната схема на Откритото първенство на Кордоба в Аржентина.

Йеспер Де Йонг, 25 г., Нидерландия

Де Йонг започна като 111-ти, но днес заема 76-то място. Нидерландецът достигна до първия си полуфинал на ниво ATP Тур в Монпелие през януари. Игра финал на ATP 250 в Бостад през юли. На Открито първенство на Франция стигна до втория кръг, след като направи забележителен обрат от два сета пасив срещу Франческо Пасаро, но след това загуби от Александър Зверев. Направи своя дебют на Мастърс в Рим и достигна до третия кръг. След това се класира за третия кръг в Шанхай, побеждавайки 17-ия поставен Якуб Меншик.

Филип Мисолич, 24 г., Австрия

Мисолич е с най-голяма градация в ранглистата от гореспоменатите, той се придвижи от 315-то до 79-то място и стана първа ракета на Австрия. Мисолич достигна до 3-тия кръг на Ролан Гарос, но беше победен от шесткратния шампион Новак Джокович в три сета. Мисолич игра първия си четвъртфинал за сезона на ниво ATP Тур в Бащад, като победи миналогодишния шампион Нуно Боржеш по пътя. Също така достигна до четвъртфинал на турнира в Букурещ.