ИЗВЕСТИЯ

Тотнъм изненада Манчестър Сити на "Етихад" и си тръгна с трите точки и суха мрежа

Милен Костов
Спорт
“Шпорите” стигнаха до трите точки с голове през първото полувреме.

Тотнъм Жоао Палиня
Снимка: БТА
Тотнъм победи Манчестър Сити с 2:0 във втория мач от втория кръг на Висшата лига. Бренан Джонсън и Жоао Палиня се разписаха за победителите.

Първото по-чисто положение в двубоя дойде в 28-ата минута. Ерлинг Холанд изведе Омар Мармуш сам срещу вратаря, но Гилермо Викарио парира изстрела му.

“Шпорите” търпеливо изчакваха своя момент и заслужено откриха резултата на стадион “Етихад” в 35-ата минута. Бренан Джонсън бе точен, след като засече успоредно на голлинията подаване в наказателното поле на Ричарлисон. Първоначално попадението бе отменено заради засада на бразилеца, но ВАР потвърди гола.

В добавеното време на първата част лондончани удвоиха преднината си. След изпълнение на удар от вратата домакините сгрешиха фатално. Джеймс Трафорд даде спорно подаване към Тижани Райндерс. Под натиска на Пап Матар Сар нидерландецът загуби топката в зоната около дузпата. Жоао Палиня връхлетя топката и с мощен шут я прати в мрежата.

След почивката в игра за "гражданите" се появиха завръщащите се от контузии Родри и Фил Фодън. Именно те отправиха двата точни удара през второто полувреме, но Гилермо Викарио безпроблемно ги улови.

Тотнъм оглавява класирането с пълен актив от 6 точки. Манчестър Сити се смъкна до 5-ата позиция в подреждането с 3 пункта.

#Висша лига 2025/26 #Тотнъм #Манчестър Сити

