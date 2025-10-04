Тотнъм показа характер и спечели гостуването си на Лийдс

Тотнъм победи Лийдс с 2:1 във втория мач от 7-ия кръг на Висшата лига. Българският национал Илия Груев остана неизползвана резерва.

Първото опасно положение на стадион "Елън Роуд в Лийдс бе на сметката на домакините. Бившият футболист на лондончани Джо Родън стреля с глава в напречната греда.

"Шпорите" откриха резултата в 23-ата минута. Шут на Матис Тел се отби в крака на Паскал Струйк и попадна в близкия ъгъл на вратата.

Йоркшърци възобновиха равенството 11 минути по-късно. Гилермо Викарио изби удар на Антон Щах, но Ноа Окафор бе точен при добавката.

В добавеното време на първата част късметът не бе на страната на столичани. Матис Тел можеше да удвои головата си сметка, но стреля с глава в напречната греда.

След почивката Мохамед Кудус върна аванса на гостите. Ганаецът проби в наказателното поле. По подобие на първия гол, ударът му се отби от крака на Паскал Струйк и попадна във вратата на Карл Дарлоу.

В продължението на двубоя резервата Жоел Пиру можеше да измъкне точка за играчите в бяло, но Гилермо Викарио изби удара му.

За първи път Даниел Фарке допусна загуба от Томас Франк. Досега германецът имаше 3 победи и 2 равенства срещу отбори, водени от датския специалист.

Тотнъм се изкачи до второто място в класирането с актив от 14 точки. Лийдс остава на 12-ата позиция в подреждането с 8 пункта.