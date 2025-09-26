Тръмп даде зелена светлина за сделката с TikTok

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа указ, с който обяви, че планът за продажбата на TikTok вече покрива американските изисквания.

Новата американска компания, която ще управлява TikTok в Щатите, се оценява на около 14 милиарда долара. Това съобщи вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който присъстваше на подписването в Овалния кабинет.

Законът, който можеше да блокира приложението, е отложен до 16 декември. Така има време да се привлекат инвеститори и да се получи одобрение и от Китай.

Тръмп каза, че е говорил лично с китайския президент Си Дзинпин. По думите му е имало „съпротива“, но целта е TikTok да остане достъпен за американските потребители.