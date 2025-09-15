Тръмп идва във Великобритания — полицията е нащрек

Британските власти казват, че са готови почти за всичко през посещението на Доналд Тръмп тази седмица. Ето какво се знае:
Програма на визитата:
Сряда: Тръмп ще бъде приет от крал Чарлз III в замъка Уиндзор
Четвъртък: Посещението продължава в резиденцията на премиера Киър Стармър в Чекърс
Какво се очаква:
Много хора ще се стекат около Уиндзор — както поддръжници, така и протестиращи
Протести са планирани, защото не всички са съгласни с Тръмп
Мерки за сигурност:
Засилено присъствие на полиция
Временно затваряне на въздушното пространство над Уиндзор и Чекърс
Специални екипи готови да реагират при евентуални демонстрации
Контекст:
Визитата идва дни след убийството на Чарли Кърк — консервативен активист и съюзник на Тръмп
Това породи страхове, че може да има нова вълна от политическо насилие