Тръмп идва във Великобритания — полицията е нащрек

Британските власти казват, че са готови почти за всичко през посещението на Доналд Тръмп тази седмица. Ето какво се знае:



Програма на визитата:

Сряда: Тръмп ще бъде приет от крал Чарлз III в замъка Уиндзор

Четвъртък: Посещението продължава в резиденцията на премиера Киър Стармър в Чекърс



Какво се очаква:

Много хора ще се стекат около Уиндзор — както поддръжници, така и протестиращи

Протести са планирани, защото не всички са съгласни с Тръмп



Мерки за сигурност:

Засилено присъствие на полиция

Временно затваряне на въздушното пространство над Уиндзор и Чекърс

Специални екипи готови да реагират при евентуални демонстрации



Контекст:

Визитата идва дни след убийството на Чарли Кърк — консервативен активист и съюзник на Тръмп

Това породи страхове, че може да има нова вълна от политическо насилие





